Roberto Ciufoli: “Mi hanno diagnosticato un tumore al rene, ho trascurato i sintomi”

“Ho trascurato i segnali del mio corpo. Ho aspettato mesi prima di farmi controllare. Per fortuna, poi sono andato dall’urologo, pochi mesi fa, ed è arrivata la diagnosi: tumore al rene”. In un’intervista a Benessere Magazine, Roberto Ciufoli racconta il momento delicato che sta attraversando. L’attore, attualmente in prima serata su Rai2 con il programma ‘Facci ridiere’, ha scoperto poco tempo fa di avere un carcinoma ma “fortunatamente, il carcinoma era circoscritto, non ci sono state metastasi, ma la sorveglianza è sempre alta”.

“Nel momento in cui ti comunicano la malattia, la tua vita cambia: senti di avere un intruso nel tuo corpo. Abbiamo optato per un intervento drastico e definitivo che eliminasse rene, uretere, linfonodi”, ha spiegato. Ora la situazione sembra nettamente più tranquilla e sotto controllo: “Sono in fase di recupero. Certo, a volte accuso qualche dolore, ma pochi giorni dopo l’operazione ho ricominciato a lavorare, anche per avere uno stimolo psicologico a superare questa vicenda”.

“Io prendo di petto le avversità, non mi abbatto. E poi sentivo comunque una responsabilità nei confronti di familiari e amici, per i quali dovevo essere forte e sereno. Ho scelto di guardare la situazione in positivo: ho avuto sì un carcinoma maligno, ma non espresso in metastasi”, ha sottolineato il comico. Tra i sintomi, che hanno spinto Ciufoli a sottoporsi a dei controlli c’erano “dolore che persisteva, soprattutto alla zona lombare e al fianco, e poi sangue nelle urine”. Dopo i controlli avvenuti lo scorso marzo, racconta l’attore “i medici hanno scoperto un calcolo al rene sinistro. Nulla poteva far pensare che, in realtà, la situazione era molto più grave. Dietro al calcolo, coperto da un grumo di sangue, si nascondeva un tumore, a uno stadio anche avanzato, come ha rivelato la biopsia”.