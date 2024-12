Richard Gere e l’aneddoto su Pretty Woman e Julia Roberts

Ospite di Che tempo che fa, in onda sul Nove domenica 22 dicembre, l’attore Richard Gere ha parlato della sua vita professionale e privata raccontando anche un aneddoto riguardante uno dei suoi film più noti, Pretty Woman, nel quale ha recitato al fianco di Julia Roberts.

L’interprete ha raccontato al conduttore Fabio Fazio: “In Pretty Woman ci siamo divertiti tantissimi, Julia e io abbiamo avuto un accordo incredibile”.

“Io non volevo fare il film? Julia è venuta da me perché mi voleva conoscere, Gary Marshall, il regista, mi ha detto incontrala, io non ero proprio sicuro di voler recitare con lei. Comunque è venuta a New York e Gary ci ha presentato. Era una signorina amabile e avevo visto uno dei suoi film, lui ci ha lasciati e dopo un po’, 45 minuti, Gary mi chiama e mi dice ‘allora come va, bene?’. Io gli parlo e vedo che lei sta scribacchiando qualcosa su un post it, poi me lo gira e c’era scritto ‘ti prego di’ di sì’. E io allora ho detto di sì” ha raccontato l’attore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

Il resto è storia: la pellicola, oltre a lanciare la carriera cinematografica di Julia Roberts, è ancora oggi un cult che riesce ad avere successo a ogni passaggio televisivo.