Razzie Awards 2020, i vincitori degli Oscar al rovescio: ecco i film peggiori di quest’anno

Avete presente gli Oscar, il più prestigioso premio dell’industria cinematografica? Parallelamente, ogni anno vengono assegnati anche i Razzie Awards ai peggiori artisti e film. Vediamo quali sono i vincitori dell’edizione 2020.

Razzie Awards 2020, i vincitori | Peggior film

Cats

The Fanatic

Sharon Tate – Tra incubo e realtà

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Peggior attore

James Franco, Zeroville

David Harbour, Hellboy

Matthew McConaughey, Serenity – L’isola dell’inganno

Sylvester Stallone, Rambo: Last Blood

John Travolta, The Fanatic & Trading Paint

Peggior attrice

Hilary Duff, Sharon Tate – Tra incubo e realtà

Anne Hathaway, Attenti a quelle due & Serenity – L’isola dell’inganno

Francesca Hayward, Cats

Tyler Perry (As Madea), A Madea Family funeral

Rebel Wilson, Attenti a quelle due

Razzie Awards 2020 | Peggior attrice non protagonista

Jessica Chastain, X-Men – Dark Phoenix

Cassi Davis, A Madea Family Funeral

Judi Dench, Cats

Fenessa Pineda, Rambo: Last Blood

Rebel Wilson, Cats

Peggior attore non protagonista

James Corden, Cats

Tyler Perry, A Madea Family Funeral

Seth Rogen, Zeroville

Bruce Willis, Glass

Peggior coppia sullo schermo

Qualsiasi Palla di Pelo Metà Felina e Metà Umana, Cats

Jason Derulo e la sua “Protuberanza” diminuita in CGI, Cats

Tyler Perry & Tyler Perry, A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone e la sua Furia Impotente, Rambo: Last Blood

John Travolta e Qualsiasi Sceneggiatura Accetti

Peggior regista

Fred Durst, The Fanatic

James Franco, Zeroville

Adrian Grunberg, Rambo: Last Blood

Tom Hooper, Cats

Neil Marshall, Hellboy

Peggior sceneggiatura

Cats

Sharon Tate – Tra incubo e realtà

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last BLood

Peggior remake, copia o sequel

X-Men – Dark Phoenix

Godzilla II – King of the Monsters

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Razzie Awards 2020 | Peggior disinteresse considerato per la vita umana e la proprietà pubblica

Dragged Across Concrete

Sharon Tate – Tra incubo e realtà

Hellboy

Joker

Rambo: Last Blood

Razzie Awards della redenzione

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

Keanu Reeves, John Wick 3 & Toy Story 4

Adam Sandler, Diamanti grezzi

Jennifer Lopez, Le ragazze di Wall Street – Business Is Business

Will Smith, Aladdin