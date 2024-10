L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 24 ottobre

Questa sera, giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’Altra Italia, programma di approfondimento su attualità, politica e costume condotto da Antonino Monteleone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ogni giovedì grazie a reportage esclusivi, ospiti in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, il programma offrirà un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’Italia e dal mondo. Si parte con un’inchiesta esclusiva con riprese nell’inferno del crack, droga potente e pericolosa, che a Roma viene venduta dai pusher su chiamata a persone insospettabili: dirigenti pubblici, professionisti. Prenderanno parte al dibattito Maurizio Gasparri e Riccardo Magi, anche sul tema della liberalizzazione di alcuni stupefacenti e della vendita di marijuana light.

A seguire l’immigrazione e l’accordo del governo italiano con l’Albania. La discussione vede impegnati Piercamillo Davigo, Annalisa Chirico, Luca Palamara, Tommaso Labate e Tommaso Cerno, senza trascurare gli ultimi avvenimenti che hanno visto protagonista il capo di gabinetto del ministero della Cultura, Francesco Spano, dimessosi dopo le anticipazioni di Report e che riporta nella bufera il ministero che fu di Gennaro Sangiuliano.

Per la politica le dichiarazioni di Marina Berlusconi su una sua eventuale discesa in campo e un faccia a faccia di Monteleone con Davide Casaleggio, figlio del fondatore del M5S, sulle polemiche affermazioni di Giuseppe Conte che ha dichiarato la fine del rapporto economico del movimento con Beppe Grillo e le dichiarazioni del guru dei Cinquestelle che considera il “contratto” in vigore e non rescisso.

La serata di Rai 2 si conclude con un’inchiesta, ricca di testimonianze, sul contraddittorio rapporto tra i giovani e il sesso. In studio Antonella Mosetti, Valeria Montebello e Max Felicitas.

Streaming e tv

Dove vedere L’Altra Italia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 24 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.