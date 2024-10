Su Rai1 la fiction Don Matteo ha interessato 4.325.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale5 la dizi Endless Love ha appassionato 2.528.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 L’Altra Italia intrattiene 206.000 spettatori pari l’1.2%. Su Italia1 Le Iene presentano Inside incolla davanti al video 1.002.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 dopo una presentazione di 24 minuti (1.007.000 – 5.1%). il ritorno di Splendida Cornice segna 931.000 spettatori e il 5.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 968.000 spettatori (6.6%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 872.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 l’incontro di Uefa Europa League Fenerbahce – Manchester United ottiene 710.000 spettatori con il 3.5% (pre e post gara nel complesso: 480.000 – 2.3%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.551.000 spettatori pari al 19.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.524.000 spettatori pari al 21.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.251.000 spettatori (18.6%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.517.000 spettatori (22.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (403.000 – 3.6%), Medici in Corsia totalizza 297.000 spettatori con il 2.1% nel primo episodio e 404.000 spettatori con il 2.2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 333.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 483.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.572.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 1.000.000 spettatori (5.3%) e Viaggio in Italia sigla 940.000 spettatori (4.7%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

