X Factor 2024 Live: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per i Live di X Factor 2024? In tutto sono previsti sette appuntamenti, in diretta ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, a partire dal 224 ottobre 2024. La grande novità di quest’anno è la finalissima, in programma il 5 dicembre 2024, per la prima volta in diretta in esterna, da Piazza del Plebiscito a Napoli. I concorrenti sono in tutto 12, guidati dai quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Alla conduzione troviamo per la prima volta Giorgia. Vediamo insieme la programmazione completa.

Prima puntata: 24 ottobre

Seconda puntata: 31 ottobre

Terza puntata: 7 novembre

Quarta puntata: 14 novembre

Quinta puntata: 21 novembre

Sesta puntata: 28 novembre

Settima puntata: 5 dicembre (finale)

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di X Factor 2024? Circa due ore, dalle 21.15 alle 23. Diretta su Sky Uno ogni giovedì dalle 21.15.

La finale a Napoli

La finalissima di X Factor 2024 andrà in scena giovedì 5 dicembre in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli. Sarà la prima finale in esterna nella storia internazionale del format, un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli. Per partecipare come pubblico alla finale di X Factor 2024 ci si dovrà prenotare su Ticketone a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 30 ottobre (si potranno riservare fino a un massimo di due ingressi gratuiti, fino ad esaurimento posti). Coloro che completeranno la procedura di registrazione con successo riceveranno una mail di conferma e, in prossimità dell’evento, riceveranno i titoli d’accesso.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2024 in diretta tv e in streaming? I Live Show di X Factor 2024 andranno in onda in diretta tv tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Il martedì successivo alla diretta i Live saranno visibili in chiaro alle 21.30 su TV8 (tasto 8 del telecomando).