Quanto guadagna Fedez: stipendio e patrimonio del cantante

Quanto guadagna Fedez? Da qualche anno a questa parte c’è grande interesse sul patrimonio e stipendio del cantante, marito di Chiara Ferragni. La coppia è infatti perennemente sulla bocca di tutti con le loro storie su Instagram e il loro lavoro. Attenzione mediatica che è esplosa dopo la nascita del loro figlio: Leone.

Ma quanto guadagna Fedez? Qual è il suo stipendio? Grazie a campagne pubblicitarie, canzoni e post su Instagram il cantante è riuscito a mettere da parte una vera fortuna.

Nel 2014 l’etichetta discografica fondata dal rapper e da J Ax per esempio ha guadagnato 472 mila euro, ma stiamo parlando di diversi anni fa. Da allora il duo è prima cresciuto, raccogliendo un successo dopo l’altro, e poi “esploso” con la separazione. Ora infatti entrambi hanno intrapreso delle strade indipendenti.

La fama di Fedez nel frattempo è cresciuta anche sui social, dove è amatissimo e dove un suo post sponsorizzato costa, secondo rumors, ben 10 mila euro. Inoltre ad incrementare il patrimonio di Fedez è stata anche l’esperienza come giudice di X Factor dove avrebbe avuto un compenso a crescere vista la sua popolarità aumentata di puntata in puntata.

Ma quindi quanto guadagna Fedez? Fare una stima precisa dei suoi guadagni non è possibile. Da quello che sappiamo Fedez possiede una società, che sotto la guida di sua madre, gestisce molti dei suoi affari. Si chiama Zedef srl e nel 2017 ha totalizzato 2,68 milioni di Euro di ricavi e un patrimonio netto di 3,1 mln di Euro. Attualmente la Zedef è l’unica proprietaria dell’etichetta discografica Newtopia, dopo aver acquistato la quota di J-Ax per 100 mila Euro.

A questo vanno aggiunti i guadagni per altre attività e gli investimenti in altri settori. Ad esempio: immobiliare. Da sempre Fedez ha poi prestato molta attenzione al mondo social dove hanno attirato la sua attenzione diversi vip del web come Luis Sal con cui, oltre a una grande amicizia, condivide un progetto lavorativo. I due hanno infatti creato un programma dal titolo “Muschio Selvaggio” trasmesso su YouTube in podcast in cui si trattano tanti temi diversi con tanti ospiti del mondo dello spettacolo ma non solo.

Fedez e la beneficenza

Da sempre Fedez e sua moglie, Chiara Ferragni, sono molto attenti alla beneficenza. I due hanno infatti spesso aderito a delle iniziative benefiche o in alcuni casi creato dal nulla. È il caso dell’ultima in cui Fedez e compagna hanno raccolto tanti soldi da destinare alla realizzazione di terapie intensive utili a combattere l’emergenza Coronavirus.

