Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:50
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

La stoccata di Pupo: “Ringrazio Pippo Baudo per non avermi mai considerato né aiutato. Gli stavo antipatico”

Immagine di copertina

Il ricordo inaspettato di Enzo Ghinazzi

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, ha affidato al quotidiano La Nazione, per cui cura una rubrica fissa, un ricordo inaspettato su Pippo Baudo, il conduttore tv scomparso lo scorso 16 agosto a 89 anni. “La scomparsa di Pippo Baudo ha generato un’infinità di post e commenti. Tantissimi artisti e addetti ai lavori hanno tirato fuori dall’album dei ricordi foto e pensieri per rendere omaggio a questo grandissimo personaggio. Naturalmente, come sempre accade in questi casi, nessuno è andato fuori dal coro dell’apologia. Anche io, che non ho mai fatto parte di nessun coro, desidero comunque salutare e ringraziare Pippo Baudo per tutto ciò che ha fatto per la musica italiana ma, soprattutto, desidero ringraziarlo per non avermi mai considerato e aiutato” ha scritto il cantante.

“Ricordo quando mi disse che gli stavo antipatico e, soprattutto, gli sta antipatico il mio nome d’arte: Pupo. Il più grande talent scout di tutti i tempi aveva sentenziato già negli anni 80, la mia fine – scrive ancora Pupo – Ci rimasi malissimo, non mi buttai giù, anzi, mi rimboccai le maniche e ricominciai a combattere”. L’interprete, poi, si è rivolto direttamente al conduttore: “Grazie Pippo, senza di te, probabilmente, non avrei mai trovato quella tenacia e quella forza di reagire che oggi mi permettono di festeggiare i 50 anni di carriere e di essere sempre un ‘Pupo’. Che la terra ti sia lieve grandissimo uomo e monumentale artista”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / “L’erede di Pippo Baudo? Stefano De Martino: ha capito il modo di parlare al popolino”
Spettacoli / Gli ultimi giorni di Pippo Baudo: “Indebolimento neurologico alle gambe, chiuso in casa da mesi”
Cinema / È morto l’attore Terence Stamp, il generale Zod nel Superman di Christopher Reeve
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / “L’erede di Pippo Baudo? Stefano De Martino: ha capito il modo di parlare al popolino”
Spettacoli / Gli ultimi giorni di Pippo Baudo: “Indebolimento neurologico alle gambe, chiuso in casa da mesi”
Cinema / È morto l’attore Terence Stamp, il generale Zod nel Superman di Christopher Reeve
TV / Ascolti tv domenica 17 agosto: Imma Tataranni, Report, Coppa Italia
TV / Imma Tataranni 2 (replica): le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata
TV / Chiedimi se sono felice: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Freedom: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 17 agosto su Rete 4
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 17 agosto 2025, su Rai 3
TV / Ascolti tv sabato 16 agosto: Evviva, Ciao Darwin, Io & Marilyn
TV / Messa in tv 17 agosto 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Ricerca