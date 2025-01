Le richieste extralusso di Pupo per un evento privato in Russia

Da una suite in un hotel a 5 stelle al cachet di 35mila euro: sono le richieste extralusso che il cantante Pupo avrebbe avanzato per esibirsi in un evento privato in Russia.

Tra i cantanti italiani più apprezzati a Mosca, Enzo Ghinazzi sarebbe stato ingaggiato per un concerto privato con il committente che avrebbe accettato tutte le sue richieste.

Secondo Gazeta.ru e Corriere della Sera, per Pupo e altre tre persone del suo staff sarebbe stato pagato il visto di circa 1.000 euro.

I quattro dovrebbero avere i pass vip negli aeroporti di partenza e arrivo per poi viaggiare con due biglietti business class e due in economy. Il soggiorno, invece, dovrebbe avvenire in una suite deluxe di un hotel a cinque stelle.

Le spese sostenute per l’evento, però, non si fermano al cachet da 35mila euro, al viaggio e al soggiorno. Secondo le indiscrezioni, Pupo dovrebbe avere un camerino con ingresso separato, sorvegliato da una guardia personale.

Per il cantante sarebbe previsto anche whisky Chivas Regal, vino bianco e rosso italiano, frutta, verdura, pane senza glutine, salmone e prosciutto di Parma.