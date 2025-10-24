Prodotti digitali per i nativi digitali: cartoni animati per i piccoli dell’era tecnologica

Alla presenza di un pubblico di tutte le età che ha riempito l’Auditorium Arte del Parco della Musica, all’interno di uno spazio della Roma Lazio Film Commission del Rome Film Festival, si è tenuto nella mattina di giovedì 23 ottobre l’evento “L&C Studio – Bridging the gap between linear television and digital media”, dedicato alle trasformazioni del linguaggio audiovisivo. Al dibattito in sala, hanno partecipato la produttrice franco-statunitense Eleanor Coleman, la Director di L&C Studio Caterina De Mata, il regista Luca Di Cecca, la scrittrice Anna Giurickovic Dato e il celebre creator Vladimir Nabatov.

Attivo nel panorama italiano e internazionale dal 1996, lo studio Light & Color è da sempre attento a una visione strategica e tecnologica-innovativa verso prodotti che abbiano un occhio di riguardo per i nativi digitali, potendo vantare un’esperienza pluriennale fatta di collaborazioni con broadcaster come Rai Kids. Nel corso dell’incontro la casa di produzione ha anche avuto modo di presentare alcuni dei suoi ultimi lavori, ad esempio la serie che, in 7 episodi online dal 24 ottobre su RaiPlay, seguendo le tracce di Marco Polo porterà i ragazzi nei luoghi celebri de Il Milione, nei 700 anni dalla morte del più grande dei viaggiatori.

“Nonostante la nostra sia una storia nata quasi trent’anni fa con la fondazione della casa di produzione da parte di mio padre, non è passato neppure un momento nel quale si sia pensato di smettere di innovare nelle tecniche di produzione e in quelle di animazione. Poniamo in primo piano la sperimentazione per promuovere contenuti che divertano e facciano crescere i bambini, puntando su prodotti che ne tengano sempre alto il livello di attenzione” ha dichiarato Caterina De Mata, Director di L&C Studio

Nel proseguo, Anna Giurickovic Dato ha parlato anche di quanto il tradizionale espediente del paradosso sia sempre al centro delle storie per bambini, come in “Profumina”: la nuova serie in 13 episodi di 2 minuti che racconta le paradossali difficoltà di una puzzola che profuma. Invece, nelle parole rivolte agli studenti di Luca Di Cecca, si è ricordato che la creatività non sia una questione di meri meccanismi artistici, ma anche di tecnica e specializzazione, con il regista che consigliato però ai ragazzi di mantenersi elastici e mai troppo incatenati a singole specialità. In un periodo di forte rivoluzione che vede i giovani immersi sin dalla nascita in un ambiente fatto di schermi e di stimoli, diventa necessario per gli addetti ai lavori mutuare molto dai fruitori che, seppur giovanissimi, sono nettamente “avanti”: “Per noi l’importanza di stare al fianco dei bambini è proprio dovuta al fatto che essi sono sì i primi a godere dei media, ma contemporaneamente sono coloro che ne ridefiniscono le modalità di azione e interpretazione” ha così voluto ringraziare i ragazzi presenti in sala Eleanor Coleman, attiva da più di 25 anni a livello internazionale nell’industria dell’animazione.