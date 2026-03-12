Prima Pagina: 50 anni di storia della popolare trasmissione di Rai Radio 3

Ruggero Orlando, con la sua inconfondibile voce, il 15 marzo del 1976 inaugurava la prima puntata di “Prima Pagina”, nata da un’idea del giornalista Enzo Forcella, su Rai Radio3. Dopo meno di sette mesi, nell’ottobre del 1976 – fu Eugenio Scalfari a condurre il primo filo diretto con gli ascoltatori, nato proprio quell’anno insieme al quotidiano “la Repubblica”, con cui la trasmissione condivide questo importante traguardo. Nasce così la prima, più interattiva e più imitata rassegna giornalistica del nostro paese.

Da allora, infatti, e da 50 anni, ogni mattina il programma offre una panoramica delle notizie riportate dai quotidiani commentate dai più importanti giornalisti e giornaliste che si avvicendano ogni settimana, dialogando poi con gli ascoltatori che intervengono durante il filo diretto. La voce delle firme più autorevoli del giornalismo italiano si fonde con quella del pubblico, dando vita a uno scambio che mette in risalto i fatti del giorno, ma anche quelli meno noti e discussi, con un’idea democratica dell’informazione e del suo ruolo. Domenica 15 marzo, dalle 7.15 del mattino, in una puntata speciale per festeggiare i 50 anni della trasmissione Prima pagina, il giornalista Gad Lerner leggerà pagine di giornale del 15 marzo 1976 inoltre, già da lunedì 9 e fino al 15, andranno in onda durante il palinsesto della Rete degli audio-auguri di vari giornalisti che si sono avvicendati ai microfoni della trasmissione. Infine, il 21 marzo, durante un incontro a “Libri Come” condotto da Pietro Del Soldà verranno raccontati 50 anni di storia, 50 anni di vita del paese, ripercorrendo le notizie, le idee e i grandi eventi storici di questi decenni, insieme a conduttrici e conduttori di “Prima Pagina” tra cui Alessandro Campi, Francesco Cancellato, Concita De Gregorio, Stefano Feltri, Lucia Goracci, Cecilia Sala, Gian Antonio Stella.