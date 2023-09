Colpo di scena a “Pomeriggio 5”: il regista sostituito dopo la prima puntata: “Non è piaciuto ai vertici Mediaset”

Colpo di scena a “Pomeriggio 5”: il regista sostituito dopo la prima puntata

Nonostante i buoni ascolti ottenuti nella prima puntata, è già tempo di cambiamenti a Pomeriggio 5: il regista Ermanno Corbella, infatti, è stato sostituito già a partire dal secondo appuntamento, in onda oggi, martedì 5 agosto, su Canale 5.

L’indiscrezione, lanciata da Davide Maggio poche ore prima dalla messa in onda, è stata confermata con l’inizio del programma, che ha subito presentato diversi cambiamenti rispetto alla puntata d’esordio.

Nel programma, ora guidato da Franco Bianca, sono subito apparsi evidenti alcuni cambiamenti apportati dal nuovo regista: via il gobbo, piazzato di fronte a Myrta Merlino e spesso al centro delle inquadrature, e le telecamere a vista situate agli angoli dello studio.

“L’operato del fedelissimo di Myrta Merlino non è piaciuto ai vertici Mediaset. In tanti ieri, del resto, hanno notato delle sbavature. Lo stesso studio, peraltro, non è uscito certamente valorizzato dalla regia. Tuttavia alla luce del debutto molto positivo, in termini d’ascolti, questa scelta così repentina un po’ stupisce” aveva scritto Davide Maggio lanciando la clamorosa indiscrezione.

Ermanno Corbella era il regista de L’Aria che tira, il programma di La7 condotto da Myrta Merlino prima dell’approdo a Mediaset, e la stessa giornalista aveva parlato di lui affermando: “Meno male che c’è lui, senza sarei persa!”.