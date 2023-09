Myrta Merlino debutta a “Pomeriggio 5” e saluta Barbara D’Urso: “Ciao e grazie” | VIDEO

Myrta Merlino debutta a “Pomeriggio 5” e saluta Barbara D’Urso

Myrta Merlino ha debuttato alla conduzione di Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset, la cui nuova edizione ha preso il via alle ore 17.00 di oggi, lunedì 4 settembre.

“Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao, Barbara. Grazie” ha esordito la giornalista salutando, dunque, Barbara D’Urso, padrona di casa del programma per ben 15 edizioni.

Finalmente siamo in onda con la nuova stagione di #Pomeriggio5! Un grosso in bocca al lupo a @myrtamerlino e un saluto speciale a @carmelitadurso ❤️ pic.twitter.com/lJIn72mwkf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 4, 2023

“Finalmente ci siamo, una vera prima, come al teatro, con tutta l’emozione e il batticuore di una prima e con una gran voglia di raccontarvi” ha affermato ancora Myrta Merlino.

“Le prime sono sempre una grande emozione, è una prima volta molto speciale per me, non la dimenticherò mai. È la prima volta a Pomeriggio Cinque, è la prima volta di una nuova casa, Canale 5” ha aggiunto con un filo di emozione.

La giornalista aveva già parlato della collega in un’intervista al Corriere della Sera in cui aveva affermato: “Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara D’Urso, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore”.