Pio e Amedeo prendono di mira Fabio Fazio: “Poverino, va a guadagnare 10 milioni su Nove”

“Poverino, non si fa”. Pio e Amedeo non perdono occasione per lanciare una stoccata a Fabio Fazio, pronto al trasloco su Nove dopo le polemiche che hanno accompagnato il suo addio alla Rai.

“Quel poverino di Fazio che l’hanno costretto ad andare a guadagnare 10milioni su Nove. Poverino, non si fa”, hanno detto i due comici, ospiti di Gigi D’Alessio al suo concerto a Napoli, a piazza del Plebiscito. Il riferimento è alle indiscrezioni sul compenso che il conduttore percipirà nei quattro anni di contratto stipulati con il gruppo Discovery. “Pure l’Annunziata se ne è andata, puoi prenderti il suo posto”, hanno scherzato ancora, rivolgendosi a Gigi D’Alessio.

Ce n’è anche per Amadeus, dopo i dubbi (poi smentiti) dell’amico Fiorello su un suo possibile passo indietro dalla conduzione del Festival di Sanremo. “Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival”, hanno ironizzato.