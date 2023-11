Pino Insegno, il manager avverte la Rai: “Ha un contratto blindato, vogliamo un programma come Affari tuoi”

“Il contratto di Pino Insegno è blindato”. Dopo la bocciatura per la prossima edizione de “L’Eredità”, il manager di Pino Insegno avverte la Rai.

Secondo Diego Righini, il contratto del comico “riguarda la conduzione de ‘Il Mercante in Fiera’ e ‘L’Eredità’ o un programma similare”. “Quindi”, ha dichiarato il manager, “se gli propongono la conduzione di ‘Affari Tuoi’ va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente”. Un avvertimento che arriva all’indomani della decisione della società di produzione Banijay di affidare “L’Eredità” a un altro conduttore, dopo i risultati deludenti de “Il Mercante in Fiera”, che ha ottenuto una media del 2 percento di share.

“Ancora non ci è stato comunicato niente, né da Banijay né dalla Rai e Pino ha già iniziato a lavorare al programma”, ha specificato Righini all’Adnkronos, prima di un incontro previsto per oggi con Angelo Mellone, direttore del Daytime Rai. “Spero che l’incontro con Mellone sia chiarificatore anche sul versante dell’alternativa che ci offrono. Ripeto: se tolgono a Pino ‘L’Eredità’ per affidargli ‘Affari Tuoi’ va benissimo, ma non accetteremo che resti in panchina anche se pagato”, ha concluso.