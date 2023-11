Pino Insegno via dall’Eredità? La replica del conduttore: “Parole in libertà, io non ce la faccio più a sentirvi”

Pino Insegno via dall’Eredità, la replica: “Parole in libertà”

Pino Insegno smentisce l’indiscrezione secondo cui la Rai avrebbe decido di sostituirlo al timone de L’Eredità dopo il flop registrato con il Mercante in Fiera.

“Parole in libertà di qualcuno…. Io non ce la faccio più a sentirvi” ha dichiarato l’attore e conduttore all’Adnkronos. Nella giornata di ieri, martedì 7 novembre, infatti, il Corriere della Sera aveva lanciato la clamorosa indiscrezione secondo cui la Rai avrebbe deciso di sostituire Insegno richiamando al timone del game show Flavio Insinna.

Viale Mazzini, dal canto suo, in una nota ha fatto sapere che la decisione “qualunque sia non è stata presa, lo decideremo entro novembre insieme a Banijay”.

Nelle scorse settimane si era diffusa la notizia secondo la quale Banijay, l’azienda che produce il format, non era pienamente convinta della nuova conduzione affidata a Pino Insegno.

“Marco Bassetti, amministratore delegato di Banijay, non avrebbe gradito l’avvicendamento alla conduzione, deciso dalla Rai, tra Flavio Insinna e Pino Insegno, attualmente impegnato con il Mercante in fiera, game show in onda su Rai 2 sempre prodotto dalla stessa società” scriveva Davide Maggio.

Secondo Fanpage, invce, “Banijay, forte della possibilità di portare il format altrove, potrebbe anche tentare di convincere la Rai a un cambio di conduzione”.