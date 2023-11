La clamorosa indiscrezione su Pino Insegno: “Bocciato dalla Rai dopo il flop, non condurrà più L’Eredità”

La clamorosa indiscrezione su Pino Insegno: “Non condurrà più L’Eredità”

Pino Insegno non condurrà più L’Eredità: lo sostiene il Corriere della Sera secondo cui la Rai avrebbe deciso di sostituire l’attore e doppiatore romano dopo il flop di ascolti registrato con il Mercante in Fiera, il game show attualmente in onda su Rai 2.

Al timone del game show di Rai 1, la cui partenza è già stata annunciata per l’1 gennaio 2024, verrebbe confermato Flavio Insinna, che aveva già salutato i telespettatori al termine della scorsa edizione e che sembrava in procinto di passare a La7.

Il cambio di conduzione sarebbe stato preso insieme a Banijay, la casa di produzione titolare del format. Se la notizia fosse confermata sarebbe clamorosa dal momento che Pino Insegno era già stato annunciato come nuovo conduttore de L’Eredità, oltre che per l’appunto del Mercante in Fiera.

Che qualcosa potesse cambiare lo si era già capito nelle settimane scorse quando, secondo un’indiscrezione di Davide Maggio, Banijay e Rai hanno iniziato a trattare per il rinnovo del format.

“Marco Bassetti, amministratore delegato di Banijay, non avrebbe gradito l’avvicendamento alla conduzione, deciso dalla Rai, tra Flavio Insinna e Pino Insegno, attualmente impegnato con il Mercante in fiera, game show in onda su Rai 2 sempre prodotto dalla stessa società” scriveva Davide Maggio.

Secondo Fanpage, invce, “Banijay, forte della possibilità di portare il format altrove, potrebbe anche tentare di convincere la Rai a un cambio di conduzione”.

Che sia andata poi effettivamente così? Non è dato sapere: quel che è certo è che poi la Rai e la casa di produzione hanno scongiurato il “trasloco” del format su altre emittenti, rinnovando l’accordo per altre due stagioni. E chissà che a farne le spese non sia stato proprio Pino Insegno.

Né la Rai né i diretti interessati, comunque, hanno al momento rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.