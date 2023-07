Flavio Insinna lascia la Rai: il conduttore verso La7

Flavio Insinna sarebbe in procinto di lasciare la Rai ed iniziare una nuova avventura. Il conduttore, che ha ceduto il suo posto al timone dell’Eredità a Pino Insegno con il disappunto di molti fan del programma di Rai 1, sarebbe vicino alla firma con La7 di Urbano Cairo. Secondo quanto riporta Tv Blog, Insinna andrebbe a prendere il posto di Caterina Balivo, fresca di ritorno in Rai, alla guida di Lingo, il programma – ironia della sorte – rivale de L’Eredità.

Per il momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma secondo diversi rumors l’accordo tra La7 e Flavio Insinna sarebbe cosa quasi fatta. Non ci resta quindi che aspettare qualche giorno per capire cosa ci aspetterà in autunno.