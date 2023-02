Arriva distrutto alla camera ardente di Maurizio Costanzo Pierluigi Diaco. Il conduttore di BellaMà è stato molto vicino al grande giornalista, ed è stato tra le altre cose negli ultimi anni uno degli autori del Maurizio Costanzo Show. Per Diaco era come un padre, oltre che un maestro. Tra i personaggi famosi che da questa mattina hanno raggiunto la camera ardente disposta al Campidoglio anche Mara Venier, Fiorello e Valerio Mastrandrea. In prima fila Maria De Filippi con il figlio adottivo Gabriele.

Diaco era accompagnato dal marito e conduttore tv Alessandro Orsingher: i due si erano uniti civilmente nel 2017 e a celebrare il loro matrimonio era stato proprio Costanzo. “È un dolore indicibile, l’ho conosciuto che avevo 15 anni, ha unito in matrimonio me e Alessio – ha spiegato Diaco tra le lacrime -, è stato tutto, il mio migliore amico, il mio alleato, il mio maestro, il mio papà”. Poche parole prima di andare via: “Non ho nient’altro da dire”.