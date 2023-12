Mediaset toglie la conduzione di “Stasera Italia” ad Augusto Minzolini: “Non capito perché”

Mediaset toglie la conduzione di “Stasera Italia” ad Augusto Minzolini

Il giornalista Augusto Minzolini non condurrà più Stasera Italia, il talk show d’approfondimento in onda su Rete 4.

A comunicarlo è stato lui stesso nel corso dell’ultimo appuntamento del programma, in onda alla Vigilia di Natale: “È terminato il nostro tempo a disposizione così come il mio ciclo alla conduzione”.

Grazie a tutti per averci seguito e Buona Vigilia di Natale!#StaseraItalia Weekend pic.twitter.com/iUd7lGZaXo — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 24, 2023

Lo stesso Minzolini, però, ha confessato di non aver capito perché Mediaset ha deciso di sostituirlo alla conduzione del programma.

“Mi è stato spiegato ma sinceramente non l’ho capito” ha dichiarato l’ex direttore del Tg1 al Corriere della Sera rispondendo a chi gli chiedeva un chiarimento sulle indiscrezioni che lo volevano allontanato dalla trasmissione per i suoi modi troppo pacati con i quali gestiva le discussioni all’interno del talk.

“Una questione di sintassi giornalistica. Io ho il mio stile, quando faccio il conduttore lascio da parte le mie opinioni e cerco di mettere a confronto le idee, senza scatenare inutili risse”.

La decisione di Mediaset è stata comunicata a Minzolini appena pochi giorni prima dell’annuncio in trasmissione: “Era un’eventualità sempre possibile in questo lavoro, ma non si può certo dire che fosse un evento annunciato”.