Paura in volo per Elettra Lamborghini e Afrojack: “Il jet stava per schiantarsi”

Un forte temporale ha costretto un jet privato ad un atterraggio d’emergenza. A bordo vi erano Elettra Lamborghini ed Afrojack, che se la sono vista brutta. Attimi di paura per la coppia, che lo scorso giovedì stava volando da Parigi verso Anversa con un aereo privato, quando il maltempo li ha sorpresi, costringendoli ad atterrare. Un brutto episodio che i due hanno raccontato sui social: “Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma ha frenato. Non trovo ancora le parole”, ha scritto la cantante, ancora sotto shock.

“Siamo stati davvero fortunati – ha aggiunto Lamborghini – L’inizio del volo è stato pieno di turbolenze ma tutto ok. Metà del viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli”. Poi le condizioni meteo peggiorano, tra fulmini e cielo nero. Da qui la decisione di fare una manovra d’emergenza: “Siamo atterrati sulla pista nel bel mezzo della tormenta”. Il momento di maggior panico quando l’autista del jet privato ha iniziato ad urlare che non funzionavano più i freni. “Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma frenato. Non trovo ancora le parole”, ha concluso Elettra.

L’artista poi ha colto l’occasione per esprimere la sua gratitudine all’equipaggio: “Grazie ai piloti” ha scritto su Instagram, aggiungendo un selfie con suo marito con la didascalia: “We good and safe”. Anche il dj ha raccontato la disavventura sui social: “Siamo stati molto fortunati che il nostro aereo si sia fermato sull’erba dopo la corsa, né io né mia moglie siamo feriti”. Tutto è bene quel che finisce bene.