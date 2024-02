Morto Paolo Taviani, il maestro di cinema con il fratello Vittorio aveva 92 anni

È morto oggi, 29 febbraio 2024, a Roma a 92 anni Paolo Taviani. Il grande regista era ricoverato nella clinica Villa Pia. Al suo fianco la moglie Lina Nerli Taviani e i figli Ermanno e Valentina. Per oltre cinquant’anni i fratelli Taviani – Paolo il maggiore dei due e Vittorio, scomparso nel 2018 – hanno lavorato assieme in perfetta armonia.

In mezzo secolo di attività, il loro cinema ha registrato sotto varie forme i vistosi cambiamenti culturali che si succedevano in Italia. Autori completi, fino dalla scelta dei soggetti e dal lavoro di sceneggiatura, i Taviani hanno tuttavia spaziato con uguale passione tra i generi cinematografici: dall’attualità alla Storia (spesso usata in funzione metaforica), alla letteratura.

Lunedì 4 marzo ci sarà la cerimonia laica funebre alla Protomoteca del Campidoglio dalle 10 alle 13.