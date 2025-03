Paolo Del Debbio sbotta in diretta tv contro Bottura e Giannini: “Ma andate a fare in c**o” | VIDEO

Paolo Del Debbio sbotta durante la puntata di Dritto e rovescio e manda letteralmente a quel paese i colleghi Luca Bottura e Massimo Giannini, che avevano attaccato i programmi di Rete 4 difendendo Romano Prodi dopo la tirata di capelli da parte dell’ex premier alla giornalista Lavinia Orefici. “Volevo dire a Luca Bottura che ha scritto ‘il retequattrismo’, lo dica a sua sorella. Non esiste il ‘retequattrismo’. Se vuol dire che è qualcosa che non va bene, se lo tenga per sé, perché non se ne fotte nulla nessuno di Luca Bottura. Proprio zero, zero” ha dichiarato il conduttore.

Il sempre pacato Del Debbio manda “a fare in culo” Giannini e Bottura. Questo è il livello. #drittoerovescio pic.twitter.com/KMw9apIFnB — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 28, 2025

L’autore, infatti, aveva scritto su X: “Prodi ha fatto benissimo. Era ora che qualcuno desse al retequattrismo la risposta che merita. Peccato solo sia toccato a chi esegue ordini e non alla ghenga che ha trasformato una gran parte del giornalismo italiano nella cinghia di trasmissione della produzione di odio”. Poi aveva aggiunto che il “retequattrismo è violenza verbale e falsità deliberate”.

Del Debbio, però, ha attaccato anche Massimo Giannini che aveva parlato di “sicari del giornalismo di regime”. Il giornalista, infatti, si è scagliato contro il collega dichiarando: “Quell’altro piccolo genio di Massimo Giannini che dice: ‘è ora di rispondere a questo giornalismo’, come se lui fosse Letterman in Italia. Ma andate a fare in c*lo”.