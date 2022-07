Paola Turci dedica “Tu si na cosa grande” a Francesca Pascale e si commuove | VIDEO

Durante le nozze celebrate il 2 luglio a Montalcini Paola Turci ha voluto omaggiare la nuova moglie Francesca Pascale, cantando il celebre brano di Domenico Modugno “Tu si’ ‘na cosa grande”, omaggio legato alle origini campane della ex compagna di Silvio Berlusconi. Il momento è stato immortalato dai presenti che hanno caricato sui social il video della canzone: durante l’esibizione Turci non riesce a trattenere l’emozione, tanto che a un certo punto dimentica le parole. Nel frattempo, come mostrano i filmati, Pascale la ascolta sorridente e felice, seduta di fronte alla compagna, senza staccarle gli occhi di dosso.