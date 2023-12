Paola Ferrari contro Belen Rodriguez: “Ormai basta una camicia bianca per sembrare una santa”

Paola Ferrari contro Belen Rodriguez: “Ormai basta una camicia bianca”

Paola Ferrari si scaglia contro Belen Rodriguez: la giornalista, infatti, ha commentato sui social l’intervista rilasciata dalla showgirl argentina a Domenica In durante la quale ha ammesso i tradimenti dell’ex marito Stefano De Martino.

“Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su Raiuno Ormai basta una camicia bianca ( ben portata ) per sembrare una Santa” ha scritto sul suo profilo Instagram Paola Ferrari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Ferrari (@paolaferrari_db)

Il riferimento, però, sembrerebbe essere anche a Ilary Blasi che nel suo docufilm Unica, disponibile su Netflix, racconta la sua separazione da Francesco Totti indossando proprio una camicia bianca.

Nel corso dell’intervista a Domenica In, comunque, Belen Rodriguez ha rivelato: “Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese ho saputo, però ho fatto finta di niente. C’è stato questo, ma non è finito per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare. Avevo il sesto senso femminile”.

Belen: “De Martino mi ha tradito con 12 ragazze durante il matrimonio. Ho telefonato a tutte ma alla dodicesima mi sono fermata” #Domenicain pic.twitter.com/OOlcQpJ9Bv — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 3, 2023

Lo stesso Stefano De Martino ha successivamente replicato all’ex moglie in un’intervista a Che tempo che fa affermando: “C’è chi vuole rivelarla e chi la tiene per sé, io ho deciso di non farlo per due motivi. Il primo è per il bene che c’è stato e per quello che c’è ancora, e io a Belen voglio ancora molto bene. E poi soprattutto perché Belen è la madre di mio figlio (Santiago, ndr), e questo sarà sempre la cosa più importante”.