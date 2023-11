La compagna di Elly Schlein sul docufilm di Ilary Blasi: “È un capolavoro di femminismo totale”

La compagna di Elly Schlein sul docufilm di Ilary Blasi: “Capolavoro”

Paola Belloni, compagna di Elly Schlein, elogia sui social Unica, il docufilm che vede protagonista Ilary Blasi, la quale racconta la sua versione sulla separazione da Francesco Totti.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Paola Belloni ha scritto: “Rompere il soffitto di cristallo e portarsi via pure le borse. Unica di Ilary Blasi su Netflix, è un capolavoro di femminismo totale”.

Il riferimento è a una scena, presente nel docufilm, in cui si vede Ilary Blasi spiegare come ha ritrovato le famose borse che Francesco Totti le avrebbe nascosto come ripicca per i famosi Rolex dell’ex calciatore che, secondo lui, l’ormai ex moglie gli avrebbe sottratto.

Intanto, non si fa che parlare del docufilm Netflix, che risulta essere il prodotto più visto in Italia sulla piattaforma streaming. Tra coloro che ne hanno parlato, c’è anche Fabrizio Corona, secondo cui “ci sono varie cose certe che non vengono riassunte in questa storia, che dice in parte il falso”.

Secondo l’ex paparazzo, infatti, “Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora ma l’ha sempre tradita, sempre. Ilary, a poco a poco, si è innamorata di Totti ed è diventata famosa e ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti, a cui deve tutto. Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere”.

“La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti. Il caffè non è solo un caffè e prima del ragazzo del caffè (episodio raccontato nel docufilm ndr), ce ne sono stati altri che vi racconteremo. Qual è stato il vero problema? Che Totti, avendo una concezione patriarcale della relazione, una volta scoperto il tradimento di Ilary, non è riuscito più ad accettarlo e a poco a poco ha consacrato quella relazione che era già da prima iniziata con Noemi Bocchi nell’agosto del 2021″.