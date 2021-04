Ornella Vanoni attacca Miguel Bosè: “Negazionista folle, neuroni bruciati dagli eccessi”

Ornella Vanoni su Miguel Bosè: “Negazionista folle”

“I deliri di Miguel Bosè, negazionista folle. Per lui il Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso. Comunque il virus c’è e io mi proteggo”. Ornella Vanoni ha criticato duramente il collega sul suo profilo Twitter commentando l’intervista rilasciata alcuni giorni fa dall’artista spagnolo. Nei commenti al suo post Ornella Vanoni ha aggiunto: “I suoi neuroni bruciati dagli eccessi“.

Nell’intervista al giornalista Jordi Évole del canale tv spagnolo La Sexta, Miguel Bosé ha espresso, tra le altre cose, la sua contrarietà all’utilizzo della mascherina per proteggersi dal Covid e ha dichiarato: “Sono negazionista e questa è una posizione che porto avanti a testa alta. C’è un disegno che non si vuole rivelare: questa è la verità”. E sulla madre, l’attrice Lucia Bosé, morta in isolamento nell’ospedale di Segovia il 23 marzo dell’anno scorso il cantante ha detto: “Non è stato il virus a ucciderla, ma qualcos’altro. Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla“.

