Ornella Muti e la polemica sul cibo spazzatura. Fedez risponde così

Ornella Muti ha criticato – negativamente – l’alimentazione dei figli di Chiara Ferragni e Fedez, Leone e Vittoria. In un’intervista a Il Mattino l’attrice – che è molto attenta alle diete sane e salutari – ha parlato della presenza dell’influencer al Festival di Sanremo 2023 e poi ha detto: “Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola?”. Ha anche sostenuto che Ferragni abbia “sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder”, quando questa cosa non corrisponde al vero. Nel 2020, infatti, l’imprenditrice digitale aveva pubblicato un fotomontaggio di Leone sulla scatola delle barrette di cioccolato, ma non si trattava di una foto reale.

Qualche ora dopo Fedez ha condiviso sul suo profilo Instagram un post “carosello” che racchiude diverse foto della figlia impegnata a mangiare gelati, brioche e frutta. Il riferimento a Ornella Muti non è presente, ma potrebbe essere una risposta alle polemiche. Nella didascalia ha scritto “Vittoria mangia cose” e nei commenti i followers hanno fatto riferimento all’intervista dell’attrice. “Alla faccia di chi si permette di giudicare la sua alimentazione. Tutti Muti”, ha scritto un utente. “Vedo che la Vitto mangia anche la frutta, dovremmo dirlo alla signora Muti che non mangia solo merendine”, si legge ancora.