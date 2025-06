Orietta Berti: “Fedez è dolcissimo, parliamo di poesia russa. Achille Lauro mi manda i trucchi”

Da Fedez ad Achille Lauro fino a Fabio Rovazzi: Orietta Berti si racconta al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del nuovo singolo Cabaret realizzato proprio con Rovazzi e con il collettivo rap FuckYourClique. “Non li avevo mai sentiti – rivela la cantante – Li chiamavo FuckYourLike, mi confondevo. La prima volta li ho visti in foto vestiti come dei lord inglesi… mi sono sembrati carini”. Solo dopo ha scoperto che i loro testi non erano propriamente “romantici”: “Mi hanno detto che era meglio se non capivo le parole”. Su Fabio Rovazzi, con il quale aveva già collaborato in occasione del brano La discoteca italiana, afferma: “Abbiamo litigato: è tornato in ritardo dalla Thailandia e il video non è ancora pronto. È tornato bianco come un lenzuolo, dice per colpa dell’aria condizionata dell’aereo. Solo a lui capitano certe cose”.

Orietta Berti, poi, parla di Fedez e Achille Lauro con i quali aveva lavorato in occasione del singolo Mille. Su Fedez rivela: “Ci sentiamo spesso, è sempre molto gentile. Mi ha fatto conoscere due rapper simpaticissimi, Ski & Wok. E abbiamo parlato anche di poesia russa: gli ho parlato di Evtušenko”. Riguardo Achille Lauro, invece, l’interprete racconta che lui le manda regolarmente i trucchi della sua linea di make-up: “Ma certi ombretti che usa lui sono troppo forti per me. Anche se abbiamo lo stesso stilista, mi prende in giro: mi dice che mi vesto come lui”.