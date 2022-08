Nuovo Cinema Paradiso diventa una serie tv. Sarà scritta e diretta da Tornatore

“Nuovo Cinema Paradiso” diventa una serie tv. Giuseppe Tornatore firmerà la regia e la sceneggiatura anche in questo caso. Come riportato da Variety, “Paradiso” – questo il nome – sarà composta da sei episodi e le riprese inizieranno a breve. L’ambientazione, rispetto al film del 1990, non cambierà e la storia si svolgerà sempre a Giancaldo, cittadina siciliana inventata.

Il regista si trova negli Stati Uniti con Marco Belardi, produttore di celebri film come “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, “La pazza gioia” di Paolo Virzì. La serie tv verrà, infatti, realizzata con la nuova casa di produzione Bamboo Production. “La storia sarà la stessa del film, ma in forma ampliata con filoni narrativi diversi”, ha spiegato Belardi che è in trattative con una piattaforma di streaming statunitense per chiudere il progetto. Su Variety si legge anche che Tornatore sta scrivendo la puntata pilota e che il lancio della serie è previsto per il 2023.

Il film “Nuovo Cinema Paradiso” nel 1990 ha vinto l’Oscar come miglior film straniero. Del 1989 il premio speciale della Giuria al Festival di Cannes. Ennio Morricone aveva composto e diretto la colonna sonora: si trattava della prima collaborazione con Tornatore. Mentre il celebre Tema d’amore è stato composto dal figlio del Maestro, Andrea.