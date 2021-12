Non Stop News: lo speciale di RTL 102.5 in diretta dal Vaticano

RTL 102.5 torna in Vaticano. Martedì 14 dicembre, dalle 6 alle 9, su RTL 102.5 e Radio Vaticana andrà in onda una puntata speciale natalizia di Non Stop News in diretta dalla Città del Vaticano. Don Dario Viganò con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Luigi Santarelli – insieme alla direttrice delle news Ivana Faccioli – condurranno in diretta dalla Palazzina Leone XII un’edizione straordinaria del programma di punta dell’informazione di RTL 102.5 per far vivere a tutti gli ascoltatori l’atmosfera delle feste dal luogo simbolo della cristianità.

Tra gli ospiti, oltre Don Dario Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e Alice Tomassini, autrice e regista del documentario “Churchbook”.