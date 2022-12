Nina Zilli attacca Elodie per l’ennesimo scatto osé: “Esci le canzoni belle, non la fi*a”

Nina Zilli attacca Elodie: “Esci le canzoni belle, non la fi*a”

Nel suo ultimo post su Instagram, Elodie ha scelto uno scatto provocatorio e molto sexy. Lo ha fatto per promuovere il suo prossimo evento al Forum di Assago di Milanno, previsto per il prossimo maggio. La foto, però, ha scatenato i follower, tirando al centro di una dura polemica la cantante 32enne.

Elodie mostra ancora una volta le forme. “Esagerata” e “volgare”, sottolineano in tanti. E ancora: “Cara Elodie, io ti apprezzo e ti seguo per la tua professionalità canora, ti seguo fin dai tempi di Amici. Ma ultimamente, questi post un po’ osé non mi piacciono affatto. Torna in te, ai tempi dei capelli lilla”; “Non devi piacere xché fai vedere tette o cu*o o pose osé… tu piaci perché sei Elodie e la tua voce è tutto… il tuo viso è tutto… tu sei tu, non devi mostrarti sempre nuda o volgare”; “Eri la mia preferita x la classe che ti ha sempre contraddistinto. Ora hai ceduto il passo alla volgarità.. Peccato”.

Qualche maligno si spinge oltre. “Ma non cantavi? Mo stai sempre nuda qua sopra… io boh!”; “Abbiamo capito che hai un bel fisico dai, basta con ‘ste pose e ‘sti video tutti uguali”; “Pubblicizzi il concerto o promuovi film hard?”.

Anche Nina attacca Elodie. O almeno così sembrerebbe: “Esci le canzoni belle, non la pheega!” scrive la Zilli. Anche la collega dunque parrebbe avere qualcosa da dire a riguardo. Ma lo fa senza fare nomi: “Rule n.1, consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera da cantante e/o cantautrice, esci le canzoni belle, non la pheega”. Consiglio spassionato o frecciatina velenosa?