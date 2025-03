Nicolai Lilin contro Luca e Paolo: “Patetici e indegni, gli sfonderei il cranio. Sono il male dell’Italia”

Nicolai Lilin, lo scrittore filorusso noto per il libro Educazione siberiana, si scaglia contro Luca e Paolo, i quali, durante una puntata di DiMartedì in onda su La7 hanno ironizzato sulla petizione lanciata dal filorusso Vincenzo Lorusso contro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Intervenuto a un evento a Genova, trasmesso in diretta streaming dal canale Contronarrazione, l’autore ha duramente criticato i due comici: “Vincenzo mi ha mandato uno spezzone di questi due, non so come chiamarli, che non fanno né ridere né piangere. Sono dei personaggi patetici”.

“Io quando vedo queste cose non so, mi è venuta la voglia di sfondare il cranio a uno e all’altro. Io lo dico onestamente, sono una persona che è nata per strada, ho vissuto per strada, ho fatto le visse, quindi ancora oggi, anche se ho promesso a mia mamma di non ammazzare più nessuno, comunque ancora oggi ho del sangue che mi va in testa quando vedo certe cose”. E ancora: “Gli sfonderei il cranio e gli farei ingoiare i denti a questi qua. Persone indegne, persone che affrontano delle questioni in maniera qualunquista. Sono il male dell’Italia”.

Nicolai Lilin, quindi, pur riconoscendo il valore della satira, ha dichiarato che questa non dovrebbe essere usata in maniera così superficiale per trattare temi complessi quali la guerra e la politica internazionale e accusato Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu di essere “ignoranti” e “inutili”.