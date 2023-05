Natasha Stefanenko rivela: “Mio marito scommise di portarmi a letto in 48 ore”

“Fino ai 17 anni sono stata proprio bruttarella, non solo per l’altezza. Non c’era un maschio, manco uno, che mi guardava, ero invisibile, trasparente – ha raccontato al Corriere della Sera – Quindi ho scelto di proposito una facoltà che frequentavano i maschi, solo il 10% erano donne. Pensavo: qualcuno mi vorrà bene, mi sceglierà”: Natasha Stefanenko, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana, si racconta in un’intervista al Corriere della Sera.

La svolta della sua carriera è arrivata grazie alla vittoria nel concorso “The Look of the Year” e grazie all’incontro con il regista Beppe Recchia: “Lui ha una certa età e mi fa capire che vorrebbe lavorare con me, ma pensavo ci volesse provare. A quell’epoca le modelle russe erano solo prostitute, quindi tutti pensavano fossi disponibile”. Poi una carriera da modella, con pubblicità per diversi brand di moda. La grande popolarità con scaldabagno: “Il claim delle caldaie Riello era: non geli, non scotti più mano. Lì hanno iniziato a riconoscermi per strada”.

E ancora, la tv con Fabrizio Frizzi: “Mi convinse mio marito: hai 26 anni, come modella sei ormai vecchia, vai. Frizzi è stato una persona molto importante per me, una persona meravigliosa, perbene”. Tra gli argomenti dell’intervista anche il suo amore con Luca Sabbioni, che ha sposato 30 anni fa. La loro storia è cominciata per una scommessa. “Mi avrebbe portato a letto nel giro di 48 ore. Anche lui aveva il pregiudizio: russa ma seria non era possibile. Perse la scommessa ma fu bravo a confessarmelo prima che poi tra noi succedesse davvero qualcosa. Mi rivelò che aveva scommesso una pizza, ma poi quando mi aveva visto in costume aveva aggiunto lo spumante. Orgogliosa come sono, se avesse vinto la scommessa e l’avessi scoperto, l’avrei salutato”.