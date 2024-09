La frecciata di Myrta Merlino a Fedez: “Tu e tua moglie avete cavalcato i media nei tempi d’oro” | VIDEO

La frecciata di Myrta Merlino a Fedez: “Avete cavalcato i media”

Tornata al timone di Pomeriggio 5, che ha ripreso il via lunedì 2 settembre, la conduttrice Myrta Merlino ha subito lanciato una stoccata nei confronti di Fedez.

Nel corso della puntata, infatti, si parlava dell’estate calda di Fedez, trascorsa con diverse ragazze con le quali è stato paparazzato, quando la presentatrice ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Di recente, infatti, il rapper aveva dichiarato: “Credo che Twitch sia la piattaforma che più consuma le persone. Devi fare da solo o con la tua squadra quello che fa Pomeriggio 5. Però loro hanno trenta persone per fare un programma di m*rda. Il tuo è un programma di m*rda ma con meno persone. Dall’altra parte spendono pure dei soldi. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5″.

“Caro #Fedez, i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte” Myrta Merlino a #Pomeriggio5 risponde a Fedez pic.twitter.com/vNOYOlcl9R — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 2, 2024

Myrta Merlino, quindi, ne ha approfittato per replicare a Fedez affermando: “In questa estate Fedez c’ha avuto pure il tempo di occuparsi di noi, dicendo cose brutte su di noi non tnto su di me, ma sulla mia redazione. La mia squadra è sacra, ripeto a Fedez: qui proviamo a raccontare notizie senza sconti. Siamo qui per dare notizie. Caro Fedez, avete molto cavalcato i media nei tempi d’oro con tua moglie. Ma i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte e bisogna sopportarli. E comunque qui in studio tu sei il benvenuto”.