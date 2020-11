Nuovo sospetto Covid a Ballando con le Stelle: il ballerino di Alessandra Mussolini salta la finale

Ballando con le Stelle, il ballerino di Alessandra Mussolini non sarà alla finale: sospetto Covid

Il ballerino di Alessandra Mussolini, Maykel Fonts, non sarà presente alla attesissima finale di Ballando con le Stelle 2020, in programma sabato 21 novembre, per sospetto Covid. Maykel Fonts sta aspettando il risultato del tampone molecolare.

