Ballando con le Stelle, Marco De Angelis e Lucrezia Lando stanno insieme

La “Notizia” nella notizia. Si è detto che il ballerino di Ballando con le Stelle Marco De Angelis “sta male, ha febbre alta e non riesce a parlare”. A rivelarlo è stata la sua “partner” di ballo Vittoria Schisano che si è affrettata a precisare che non si tratta di infezione da Covid ma di una banalissima intossicazione alimentare. Consolando in questo modo la produzione del dance show che già temeva l’ennesimo allarme contagio.

Fin qui tutto bene, ma non è tutto. La notizia dell’indisposizione del ballerino De Angelis (e lo scampato pericolo di positività al Coronavirus) lascia infatti trapelare un’indiscrezione. Vi riveliamo che anche un’altra concorrente di Ballando con le Stelle sta male in queste ore e che anche lei ha avuto un’intossicazione alimentare, proprio come Marco De Angelis. Parliamo di Lucrezia Lando. E se “due più due fa quattro” il risultato ci dà anche una notizia: i due ballerini sono felicemente (e quasi segretamente) fidanzati.

In questo momento, infatti, sono entrambi malati e hanno entrambi avuto un’intossicazione alimentare causata proprio da una cena di coppia. E così, “grazie” all’intossicazione alimentare, scopriamo che nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle è nato un nuovo amore ma non tra Vittoria Schisano e il suo insegnante, come ogni tanto ci ha lasciato intendere lei sin qui, ma tra De Angelis e la sexy ballerina Lucrezia Lando.

Leggi anche: A Ballando con le stelle hanno un grosso problema da risolvere (di Franco Bagnasco)

Potrebbero interessarti Hangry Butterflies, il documentario che racconta il lato più nascosto del disturbo del comportamento alimentare Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 28 ottobre 2020 | Trono classico e over Covid, Mara Maionchi è stata dimessa dall’ospedale