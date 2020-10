Chi è Vittoria Schisano, concorrente di Ballando con le stelle 2020

Vittoria Schisano è una concorrente di Ballando con le stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci ogni sabato sera su Rai 1. La Schisano, attrice italiana, partecipa in coppia con Marco De Angelis. Ma chi è Vittoria Schisano? Qual è la sua carriera e la sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Carriera: età e biografia

Nata a Pomigliano d’Arco nel 1983 con il nome di Giuseppe, Vittoria Schisano si è poi trasferita a Roma nel 1998 ed è lì che ha studiato recitazione. Ha recitato per tanti anni a teatro, ma l’esordio televisivo è arrivato nel 2005 con il film per la tv Mio figlio. Nel 2009 ha ottenuto il premio come miglior attore esordiente per quel film. Nel 2010, ha interpretato lo stesso personaggio nella serie Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi e nello stesso anno ha ricevuto il premio in Campidoglio come attore rivelazione. Nel 2011, in un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato di aver intrapreso il percorso per cambiare sesso e prendendo il nome di Vittoria Schisano. L’abbiamo vista in film come Tutto tutto niente niente e Outing – Fidanzati per sbaglio. Ha pubblicato poi un libro autobiografico nel 2017 con Sperling & Kupfer, La Vittoria che nessuno sa, scritto insieme ad Angela Iantosca. Nel 2018 è stata ospite fisso di Matrix Chiambretti, poi è andata in scena al Salone Margherita di Roma e nel 2019 ha recitato nel film Nati 2 volte.

Vittoria Schisano, vita privata

In passato, Vittoria è stata fidanzata con il broker Fabrizio Vannuccio, l’attrice aveva messo in conto anche le nozze, ma poi da Barbara D’Urso ha spiegato che la storia è naufragata e al momento è single. Chi vuole seguirla su Instagram può farlo qui.

