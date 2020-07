Chiara Ferragni e Baby K, il video di “Non mi basta più”

È uscito il video clip dell’attesissima canzone di Chiara Ferragni e Baby K “Non mi basta più”. La celebre influencer si cimenta per la prima volta nel ruolo di cantante sfidando il marito Fedez. L’unione artistica di Baby K e di Chiara Ferragni è arrivata grazie a uno spot per Pantene, pubblicato qualche giorno fa dalle dirette interessate sui propri canali social. Un sogno nel cassetto di Chiara ma che – come ha spiegato su Instagram – non ha mai potuto realizzare: “Avrei voluto fare la cantante, ma sono stonata come una campana”.

Il video di “Non mi basta più” | Chiara Ferragni e Baby K

Il testo di Non mi basta più:

Chiara, è arrivato il momento.

Attiviamo il piano?

Confermato. Ci aspettano.

Operazione avviata, vai con la hit!

Finestre nella chat

coi sogni dei pascià

lo chiederò all’estate

non fare la stupida

se la felicità

è un bicchiere a metà

stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app

non vado sotto vado on top

prima è vai e poi è stop

dolce amaro curasao

già mi avevi al primo ciao (ciao!)

tu fra queste bambole sembri Ken

ti ho in testa come Pantene

sei una ruota da lunedì fino al weekend

Non temo temo più le onde

sto già in alto mare

se mi dai solo un goccio che rimando a fare

ti dico ok una volta

poi dico che è finita

ma dopo questa notte nulla è come prima

Non mi basta più, e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più, non mi basta più

e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più

Frena, suave suavecito

il cuore è a dieta

tu hai appetito,

il corpo dice ciò che non dico

Questo è il pezzo mio preferito!

Ragione o sentimento

rispondi baby c’è tempo

su un tetto ballando lento

come bandiere al vento

dammi il finale tanto noi siamo già il film

sullo sfondo c’è una canzone, fa così

Potrebbero interessarti Ennio Morricone, il murale dedicato al Maestro nella sua Trastevere Chi è Maria Travia, la moglie di Ennio Morricone conosciuta dopo un incidente Ennio Morricone, le frasi celebri del compositore premio Oscar