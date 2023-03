Roma, un’artista di strada canta “Tango”: a sorpresa spunta Tananai che inizia a duettare con lei | VIDEO

Roma, Tananai canta Tango con un’artista di strada | VIDEO

È diventato virale sui social un video che mostra il cantante Tananai fermarsi a cantare la sua Tango insieme a un’artista di strada in via del Corso, a Roma.

Virginia Mingoli, questo il nome della cantante, stava cantando il brano che si è classificato al quinto posto all’ultimo Festival di Sanremo quando l’autore della canzone, Tananai per l’appunto, è apparso a sorpresa tra le persone che stavano ascoltando l’esibizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da virgi (@virginiamingoli)

L’interprete, poi, si è avvicinato all’artista e ha iniziato a duettare con lei sempre sulle note di Tango tra lo stupore dei passanti che hanno subito immortalato la scena, poi divenuta virale sui social.

“Non so che dire se non grazie. Mi hai fatto un regalo immenso” ha scritto Virginia Mingoli ancora incredula per quanto era accaduto.