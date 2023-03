Non lo ha riconosciuto, nonostante fosse nel suo taxi. Il curioso siparietto è diventato virale sui social. Tananai era seduto nei sedili dietro di un taxi, mentre in radio passava la sua Tango, la canzone che il cantante milanese ha portato al Festival di Sanremo. Tananai quindi ha chiesto al tassista di alzare il volume. Il 27enne si è rivolto al tassista: “Le piace?”, il conducente risponde “Sì”, “Mi fa piacere, abbiamo gli stessi gusti”, ribatte ironico Tananai. Poi la domanda: “Hai visto Sanremo?”, dimostrando così di non aver riconosciuto l’artista. A quel punto Tananai svela la sua reale identità, nell’incredulità del tassista.

Il siparietto continua con il tassista che gli domanda se è il nipote di Biagio Antonacci, ma il cantante spiega che è una cosa che si sono inventati e che anzi lui neanche sa chi sia “sto Antonacci”. Ovviamente si tratta di una battuta visto che i due hanno duettato insieme proprio a Sanremo. Tananai spesso è stato scambiato per il figlio di Antonacci, Paolo, che è co-autore di Tango. Il video poi termina con il tassista che gli chiede una foto insieme e si scusa perché non lo aveva “proprio riconosciuto”.