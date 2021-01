Sanremo, nessuna squalifica per Fedez dopo il video su Instagram: “Il cantante resta in gara”

Sanremo 2021, nessuna squalifica per Fedez

Fedez, in gara a Sanremo 2021 con Francesca Michielin, ieri aveva fatto ascoltare per errore un estratto della canzone “Chiamami per nome” destinata al Festival pubblicando un video su Instagram e rischiando quindi la squalifica dalla competizione. La storia social è stata subito rimossa dal cantante, ma il filmato è stato registrato in tempo dai follower che hanno cominciato a diffonderlo rapidamente sui social, dove inevitabilmente è scoppiata la polemica. Il regolamento del Festival dice chiaramente che le canzoni in gara devono restare inedite fino all’inizio della competizione canora, ma la Rai ha comunque deciso di non escludere i cantanti dalla competizione. L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021 fanno sapere che “pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”.

Leggi anche: 1. Fedez rischia la squalifica da Sanremo: pubblica per sbaglio la canzone del Festival | VIDEO; // 2. Sanremo 2021, il Codacons chiede la squalifica di Fedez per la canzone su Instagram

Potrebbero interessarti Fedez rischia la squalifica da Sanremo: pubblica per sbaglio la canzone del Festival | VIDEO Amadeus, il tuo Sanremo sarà un salvagente dell'anima (di R. Bocca) “Trap Game”, il libro sui sei comandamenti del nuovo hip hop