Fedez rischia la squalifica da Sanremo 2021: pubblica per sbaglio la canzone del Festival | VIDEO

Fedez e Francesca Michelin verso la squalifica da Sanremo 2021. Il marito di Chiara Ferragni ha infatti commesso un errore che potrebbe costargli l’espulsione dal Festival: ha pubblicato sui social un breve video in cui si sentiva “Chiamami per nome”, la canzone inedita destinata a Sanremo. La storia social è stata subito rimossa da Fedez, ma il video è stato registrato in tempo dai follower che hanno cominciato a diffonderlo rapidamente sui social, dove inevitabilmente è scoppiata la polemica. È molto probabile che quello di Fedez sia stato un errore, dato che in precedenza aveva pubblicato diversi video delle prove con Francesca Michelin, ma sempre facendo attenzione a disattivare l’audio. Fedez rischia la squalifica da Sanremo 2021? Il regolamento del Festival dice chiaramente che le canzoni in gara devono restare inedite fino all’inizio della competizione canora. Una leggerezza che potrebbe costargli carissimo. Il post è stato subito rimosso ma già condiviso su YouTube, poi cancellato anche dalla piattaforma video. La Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo si sono attivate per le verifiche del caso e si riservano di procedere nei prossimi giorni. In base al regolamento, i pezzi in gara a Sanremo devono essere inediti.

