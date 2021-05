Stasera, martedi 18 maggio alle 19.30, sulla pagina Facebook di ReWriters Magazine (o su YouTube, cliccando qui) Carlo Massarini propone una puntata speciale su Franco Battiato. “Siamo noi, adesso, che dobbiamo trovare, aldilà dei ritornelli orecchiabili, aldilà dell’evidente rispetto che dobbiamo a un grande artista, il senso di quello che ha scritto, che ha cantato”, scrive il celebre conduttore dalle pagine di ReWriters.

Carlo Massarini, alle prese con la seconda stagione di Startup Economy, in onda su La7 la domenica alle 14, è stato tra i primi, in Italia, a proporre questo grande artista appena scomparso come avanguardia musicale italiana: “Il vero tesoro – continua Massarini – che Battiato ci ha lasciato a piccole dosi a 33 giri per oltre 40 anni, e che adesso ci ritroviamo a poter valutare nel suo insieme, è una visione interiore. È il senso di una persona che ha fatto dell’evoluzione una missione. È l’aver fatto da interfaccia, da messaggero, fra l’esoterismo di cui è stato ricercatore e praticante e chi era pronto ad ascoltare. In mezzo ai nonsense e alle frasi più descrittive, ci sono perle di saggezza, gocce di spiritualità, essenza di misteri che solo i nomadi dello spirito hanno intuito, a volte conquistato. È quella la vera eredità. Sono messaggi di ispirazione, indicazioni e svelamenti per farci riflettere e crescere, per liberarci un po’ alla volta dell’animale che è in noi, per farci trovare l’alba dentro il nostro quotidiano imbrunire. Un mistico in cima alle classifiche, questo è un gioioso miracolo di questa epoca spesso senza luce”.

Una puntata, quella di stasera che ci farà commuovere ma anche partecipare a una sorta di originale messa laica in omaggio a un uomo di indole umile nonostante il genio ingombrante, e ci permetterà di conoscere aspetti poco noti o rileggere brani e passaggi da un nuovo punto di vista.

Duettando con la giornalista e scrittrice Eugenia Romanelli, direttrice del giornale ReWriters su cui Massarini è blogger – il critico musicale racconterà un Battiato a 360 gradi, attraversando non solo la sua musica ma anche quel percorso esistenziale ha reso l’artista un impegnato seguace de La Quarta Via del Maestro armeno George Gurdjieff: “Battiato era un musicista ma anche un filosofo esoterista – dice Romanelli – fin dagli anni ’70. E dal 2013 seguiva la Quarta Via, avendo cominciato da autodidatta, da solo e per disperazione come ha dichiarato. Per noi è un riscrittore, un ReWriters, per la sua continua ricerca di comunione tra punti di vista”.

Romanelli e Massarini omaggeranno questo vanto dell’arte italiana con un libro, che Battiato tanto amava (Frammenti di un insegnamento sconosciuto, di Petr D. Uspenskij), e con un film che lui stesso produsse, proprio per affrontare la morte: “Attraversando il Bardo”.