Pupo, la confessione shock: “Ho tentato il suicidio, avevo perso tutto”

Pupo ha tentato il suicidio, la confessione: “Avevo perso tutto”

Pupo ha deciso di confessare un segreto del suo passato. Ha tentato il suicidio, era la fine degli anni ’80 “e avevo perso tutto”. Il cantautore ha raccontato una parte delicata del suo passato in un’intervista a Libero. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha provato a togliersi la vita e ha raccontato il suo periodo più buio. “Avevo perso tutto, ero pieno di debiti e mi avevano pignorato ogni cosa. La banca mi chiedeva cinquanta milioni che io non avevo. Così cercai fortuna al Casinò ma persi altri 40 milioni. Al ritorno verso casa mi fermai sul cavalcavia tra la Toscana e l’Emilia, andai verso il bordo del viadotto”.

A salvargli la vita fu un camion che passava da quelle parti, che percorreva quel tratto di strada.” Improvvisamente passò un camion che letteralmente mi spostò con l’aria fatta con la sua velocità risvegliandomi dal torpore. Mi salvò la vita. Da quel momento ho recuperato tutto”, ha raccontato Pupo. Oggi quel periodo sembra essere un lontano ricordo, Pupo ha ritrovato la serenità con due donne nella sua vita: di fatto ha sposato Anna ed è fidanzato con Patricia. “Ci sono stati momenti di grande fatica emotiva”, ha spiegato il cantautore. “Non è stato facile. Poi, piano piano, senza alcuna ricetta ma semplicemente coltivando la sincerità nei rapporti si è creato qualcosa di meraviglioso”.

E, nello specifico, parlando della sua famiglia allargata, Pupo ha dichiarato: “Io sono solito dire che siamo tre gambe di uno stesso tavolo e che se una cede, cade il tavolo. Siamo una famiglia allargata ed il Natale, quando il lavoro lo permette, lo passiamo tutto assieme. Ormai Anna e Patricia sono diventate amiche”.

