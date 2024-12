MSC Crociere è il nuovo partner di X Factor Italia per il viaggio verso l’edizione 2025

Grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle, MSC Crociere annuncia la nuova partnership con X Factor Italia, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che appassiona milioni di italiani. MSC Lirica, una delle navi della flotta MSC Crociere, si trasforma in “La nave di X Factor” e avrà l’onore di traghettare il pubblico dall’edizione 2024 a quella di X Factor 2025.

In occasione della finale di X Factor 2024, tenutasi ieri in Piazza del Plebiscito a Napoli, è stato rivelato che MSC Lirica ospiterà a bordo il cast dei concorrenti dell’ultima stagione, regalando agli ospiti della nave undici serate uniche all’insegna della musica. Ogni settimana, a partire da gennaio 2025, un concorrente di #XF2024 si esibirà in esclusiva sul palco del teatro Broadway della nave, proponendo i brani che lo hanno reso protagonista dello show. Al termine di ogni performance gli ospiti di MSC Crociere avranno la possibilità di partecipare ad un meet&greet con i loro concorrenti preferiti.

Inoltre, la Compagnia offre la possibilità di acquistare a bordo il merchandising ufficiale di X Factor, dando agli appassionati l’occasione di portare a casa un ricordo esclusivo della trasmissione.

Ma il viaggio nella musica non si ferma qui perché MSC Lirica naviga dritta verso il palco di #XF2025: fino a maggio 2025 i passeggeri di MSC Lirica avranno la possibilità di partecipare ai pre-casting per la prossima edizione di X Factor e vivere il sogno di diventare concorrenti ufficiali A bordo della nave verranno allestite delle “Recording Box” brandizzate, dove ogni ospite potrà registrare un breve video di presentazione, scegliere un brano e cantarlo di fronte alla telecamera. I migliori provini saranno selezionati dalla redazione di X Factor, che contatterà i partecipanti per offrire loro la possibilità di esibirsi alle audizioni della prossima stagione.

«Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova collaborazione con X Factor Italia, che ci permette di offrire ai nostri ospiti un’esperienza ancora più ricca, unendo il fascino del mare con la passione per la musica. MSC Crociere è da sempre impegnata a creare esperienze indimenticabili, e con MSC Lirica, che diventa la nave ufficiale di X Factor, mettiamo a disposizione del pubblico uno straordinario viaggio accompagnati dai talenti emergenti del panorama musicale italiano». Ha dichiarato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione crociere del Gruppo MSC.

«Con questa partnership, MSC Crociere porta l’esperienza di X Factor a un livello completamente nuovo. A bordo i nostri ospiti vivranno momenti esclusivi ed indimenticabili, come performance live dei protagonisti di #XF2024, oltre ad avere la possibilità di partecipare ai casting per l’edizione 2025. La crociera diventerà una vera e propria immersione nel mondo di X Factor, unendo il piacere di viaggiare a bordo delle nostre navi con la musica che tutti amano». Ha aggiunto Andrea Guanci, Marketing Director di MSC Crociere.

La collaborazione vivrà anche sui canali social ufficiali di X Factor e Sky Italia creando un coinvolgente racconto visivo che accompagnerà gli appassionati attraverso questa partnership unica nel suo genere. Per la prima volta, infatti, sarà possibile vivere l’esperienza di X Factor a bordo di una nave MSC Crociere, unendo il fascino del mare alla passione per la musica.