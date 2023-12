Mengoni, il Comune di Cagliari risponde alle polemiche sul concerto di Capodanno

“Il Comune desidera smentire e rettificare le informazioni precedentemente divulgate riguardanti il costo dell’organizzazione del Capodanno 2024. La cifra sommaria di 1 milione di euro, erroneamente diffusa a mezzo stampa, si rifà allo stanziamento generale dei fondi per tutti i festeggiamenti e le attività di Natale e Capodanno della città di Cagliari, i quali comunque non raggiungono concretamente suddetto importo”. Dopo le critiche, il Comune di Cagliari fa chiarezza. Nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere l’invito del capoluogo sardo a Marco Mengoni per organizzare un concerto in occasione del Capodanno, a causa di un presunto cachet stellare.

Fonti locali parlavano infatti di una spesa totale di un milione di euro, con un cachet per l’artista di 250mila euro. Apriti cielo. Il Comune ha quindi rettificato come detto, spiegando che i presunti 250mila euro del cachet riguardano naturalmente tutta la produzione e non quanto destinato al prossimo co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo. La trattativa comunque sarebbe ben avviata ma ancora manca la firma.

Nel comunicato del Comune si legge ancora che “al fine di garantire la miglior sicurezza è stata presa la decisione di spostare l’evento in una zona diversa da quella del centro e quindi presso il Quartiere Fieristico di Cagliari. Il Comune di Cagliari resta impegnato nella trasparenza e nell’informazione corretta dei cittadini, ma soprattutto nel proseguire il proprio percorso per rendere più attrattiva e viva la Città, attraverso l’organizzazione di appuntamenti che vedono protagonisti i grandi nomi della musica Nazionale, con eventi che generano anche ricadute sull’economia turistica, sull’indotto e sull’occupazione”. La nota di chiude con una precisazione, ovvero che “ogni spesa sostenuta è stata attentamente valutata e pianificata nel rispetto delle risorse pubbliche e con l’obiettivo di garantire un Capodanno sicuro e coinvolgente per tutti i cittadini”.