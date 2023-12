Mengoni, il concerto di Capodanno da 1 milione di euro diventa un caso: “Inopportuno spendere così i soldi pubblici”

Il concerto di Capodanno a Cagliari con Marco Mengoni sta diventando un caso. Secondo quanto riporta l’Unione Sarda, l’evento costerà al Comune un milione di euro, di cui 250mila da destinare al cantante come cachet. Dopo che la Giunta ha messo nero su bianco costi e programma, è scoppiata una polemica.

Il concerto di Marco Mengoni si terrà alla Fiera per ragioni di sicurezza e per lo stesso motivo, non sarà accessibile a tutti. Gli organizzatori hanno previsto infatti un numero chiuso di 28mila persone. “Spendere così tanti soldi pubblici per il concerto di Capodanno è inopportuno”, ha detto Marzia Cilloccu, consigliera di minoranza e capogruppo in Consiglio di Orizzonte Comune.

“Inutile portare in città il cantante più bravo del mondo se poi alla fine il concerto di Capodanno lo devi fare a numero chiuso”, ha invece sottolineato Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti. E a Capodanno mancano ancora 22 giorni…