Irene Grandi: “Quel Sanremo l’avrei dovuto vincere io. I conti non tornavano”

A distanza di ventiquattro anni, Irene Grandi torna a parlare del Festival di Sanremo 2000, in cui arrivò seconda dietro agli Avion Travel.

Secondo la cantautrice toscana, la vincitrice morale di quella edizione fu lei, considerando che in seguito il suo brano – “La tua ragazza sempre”, scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri – ebbe molto più successo rispetto a quello della band campana – “Sentimento” – che si aggiudicò il primo posto.

Ma non solo: Irene Grandi contesta anche che il meccanismo regolamentare che portò al successo degli Avion Travel: “Ero quarta per la giuria del pubblico, sesta per la critica mentre loro erano primi per la critica e venticinquesimi per il pubblico. Se andavi a fare i conti, non tornavano”, dice durante il podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone.

“Era evidente che ho vinto io. Quindi, ho vinto”, ride la cantautrice fiorentina, che oggi ha 54 anni e ha appena pubblicato il nuovo singolo “Universo”.

“Non mi ci sentivo a debuttare a Sanremo, perché non mi sentivo una cantante da Sanremo”, ricorda. “Non ho mai vinto. L’ho quasi vinto, sono arrivata seconda. Tutti si ricordano la mia canzone, ma non chi aveva vinto. È stata la mia rivincita”.

“Tutto sommato va bene, visto che non è il mio concorso preferito”, prosegue Grandi. “L’aveva vinto la Piccola Orchestra Avion Travel, ma non mi ricordo il pezzo come si chiamava perché non s’é più sentito”.

LEGGI ANCHE: Turetta condannato anche a risarcire 760mila euro alla famiglia di Giulia: “Ma i Cecchettin riceveranno poco o nulla”