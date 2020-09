Il post di Marco Rissa dedicato a Tommaso Paradiso: i TheGiornalisti hanno fatto pace?

Pace fatta tra Tommaso Paradiso e gli ex compagni dei TheGiornalisti? Pare di sì. Almeno stando all’ultimo post social pubblicato da Marco Rissa che ha voluto celebrare l’ultimo concerto della band al Circo Massimo. L’evento sognato dai tre ragazzi per una vita e realizzatosi lo scorso anno prima della decisione di Paradiso di sciogliere la band e intraprendere la carriera da solista. “Un anno dopo. Per festeggiare l’amicizia che non si è mai spenta e il coronamento di un sogno grande come il Circo Massimo”, le parole del musicista su Instagram. Un post che ha raccolto tantissimi like. Anche quello di Tommaso Paradiso…

